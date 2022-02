Milano, 16 feb. (LaPresse) – “Vincere in casa è sempre stata una nostra forza. Nelle ultime sfide non siamo riusciti ad ottenere i risultati che volevamo, domani abbiamo una buona occasione per tornare a vincere e dobbiamo cercare di fare il nostro meglio”. Lo ha detto Rafael Tolói, difensore dell’Atalanta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro l’Olympiakos. “È una partita di prestigio. Io, non essendo così giovane come giocatore, volevo giocare queste competizioni tutti gli anni. Il mio pensiero, come quello dei miei compagni, è fare bene”, ha aggiunto.

