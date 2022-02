Roma 16 feb. (LaPresse)- “Oggi è una bellissima giornata e non ho tempo per le polemiche. Questi sono referendum degli italiani. Poi penso che dal referendum può nascere sicuramente un centrodestra nuovo, moderno, coerente, efficiente, liberale e garantista”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che chiedevano se il centrodestra fosse ancora unito, davanti alla Corte Costituzionale in piazza del Quirinale.

