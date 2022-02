Roma, 16 feb. (LaPresse) – “Se fossi al governo con la sinistra, il compromesso sarebbe sempre al ribasso. E io non amo i compromessi al ribasso. E non devo andare al governo per forza, ci vado se posso cambiare le cose. Ma per cambiare le cose ho bisogno di una coalizione che voglia orgogliosamente e con determinazione stare in questa metà campo”. Lo ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a SkyTg24. “Sono fieramente una persona di destra e di centrodestra, e voglio rappresentare quel campo – ha aggiunto -. Non ho alcun complesso di inferiorità nei confronti della sinistra. Non credo che si possano fare cose buone governando con la sinistra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata