Roma, 16 feb. (LaPresse) – “Bisogna fare nuovo debito, anche se è rischioso. Il governo deve prendere in seria considerazione uno scostamento di bilancio, per supportare imprese e famiglie” alle prese con l’aumento dei costi dell’energia.Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, rispondendo all’interrogazione al Question Time sulle iniziative volte al sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, nel quadro del processo di transizione energetica e in raccordo con il Pnrr.

