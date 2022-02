Roma, 15 feb. (LaPresse) – “Siamo preoccupati per le tante truppe presenti” al confine con l’Ucraina in quanto “non riconosciamo un motivo ragionevole per cui siano lì”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa congiunta con il presidente russo Vladimir Putin al termine del loro bilaterale al Cremlino.

