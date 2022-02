Roma, 15 feb. (LaPresse) – “Pensiamo sia importante che non ci siano guerre in Europa” e perciò “bisogna trovare una soluzione pacifica alla crisi” al confine tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa congiunta con il presidente russo Vladimir Putin al termine del loro bilaterale al Cremlino.

