Roma, 15 feb. (LaPresse) – “Dobbiamo risolvere la questione” dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato “adesso”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Sono trent’anni che ci dicono che la Nato non si allargherà e invece vediamo le sue infrastruttre arrivare ai nostri confini, e ora viene discusso dell’ingresso dell’Ucraina. Quando sarà? Oggi, domani? Sentiamo dire che l’Ucraina ora non è pronta a entrare nella Nato, ma allora quando sarà pronta ci entrerà? E a quel punto per noi potrebbe essere troppo tardi”, ha detto Putin.

