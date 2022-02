Roma, 15 feb. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz che la Russia è un fornitore affidabile di risorse energetiche. “La Russia è stata un fornitore affidabile di risorse energetiche a lungo, per decenni. Non c’è stato un solo problema nella fornitura in tutti questi anni”, ha detto Putin, secondo quanto riportato dalla presidenza russa. Putin e Scholz stanno avendo un colloquio bilaterale al Cremlino. Ieri il cancelliere tedesco ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata