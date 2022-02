Roma, 15 feb. (LaPresse) – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che nonostante non ci siano segnali di una ritirata della Russia sul terreno, le recenti mosse di Mosca potrebbero far sperare in una soluzione diplomatica. Ci sono segnali che la Russia sia “interessata a continuare con gli sforzi diplomatici”, ha affermato il segretario generale.

