Città del Vaticano, 15 feb. (LaPresse) – “I nostri militari potrebbero essere coinvolti in questa crisi, assieme a contingenti di altre Nazioni, per assicurare la protezione delle persone e la custodia dei confini. I militari italiani, anche in altre zone di conflitto, offrono il proprio contributo a nome di un Paese che ‘ripudia la guerra’. Ovunque, i nostri militari sono portatori di una difesa che punta a custodire i più deboli, a ricostruire quanto la guerra distrugge. Ad affiancarli, ci saranno i cappellani militari, sempre presenti accanto alle donne e agli uomini delle Forze Armate, in Italia e all’estero, a supporto umano e spirituale della loro missione e come strumenti di pace, cuore di quel Vangelo di Cristo che, come tutta la Chiesa, siamo chiamati ad annunciare ovunque, anche nelle realtà buie della violenza e della guerra”. Lo dice a LaPresse monsignor Santo Marcianò, vescovo ordinario militare per l’Italia, commentando la crisi tra Russia e Ucraina.

