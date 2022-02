Roma, 15 feb. (LaPresse) – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha parlato di segnali contrastanti da parte della Russia. Lo riporta Sky News. Da una parte “stiamo assistendo all’apertura russa al dialogo” ma “le informazioni di intelligence non sono incoraggianti”, ha affermato Johnson, dicendo che la Russia sta costruendo un ospedale da campo vicino al confine ucraino in Bielorussia che “può essere interpretato solo” come un segnale per la preparazione per un’invasione, e più truppe tattiche sono state avvicinate al confine. Ci sono “segnali contrastanti” dalla Russia, ha detto il premier britannico.

