Roma, 15 feb. (LaPresse) – “Dopo i colloqui di oggi a Kiev con il governo dell’Ucraina posso affermare che esiste uno spazio per una soluzione diplomatica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba. “Ovviamente una soluzione per esser tale deve essere condivisa in un quadro più ampio di sicurezza europea, per questo motivo ne parlerò giovedì a Mosca con Lavrov e nei prossimi giorni continueremo a consultarci con i nostri partner europei e atlantici”, ha aggiunto Di Maio.

