Milano, 15 feb. (LaPresse) – “L’Ue condanna fermamente la decisione della Duma di Stato russa di presentare un appello al presidente Putin affinché riconosca le aree non controllate dal governo di Donetsk e Luhansk in Ucraina come entità indipendenti. Questo riconoscimento sarebbe una chiara violazione degli accordi di Minsk”. Così su Twitter l’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell.

