Milano, 15 feb. (LaPresse) – Spetta “al governo di Mosca ritirare le truppe e creare piena trasparenza” sulle azioni della Russia”. Prima che il cancelliere Olaf Scholz (SPD) andasse a Mosca, il ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock (Verdi), come riporta lo Spiegel, ha avvertito del pericolo di un conflitto militare sull’Ucraina. “La situazione è estremamente pericolosa e può degenerare in qualsiasi momento, noi in Europa sappiamo fin troppo bene quanto velocemente può accadere qualcosa del genere”, ha detto Baerbock martedì mattina prima della sua partenza per una visita a Madrid.

