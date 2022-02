Milano, 15 feb. (LaPresse) – “Vogliamo riappropriarci del nostro ruolo e della nostra dignità professionale per poter curare al meglio i pazienti che a noi si sono affidati – evidenziano – in questo senso siamo impegnati a garantire a tutti i cittadini parità di accesso e immediate risposte in rapporto a uguali bisogni di salute”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata