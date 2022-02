Roma, 15 feb. (LaPresse) – Quattro pompieri sono finiti in ospedale in codice rosso intossicati a causa dell’abbondante fumo inalato dopo aver ceduto i loro autoprotettori (apparecchi che permettono una respirazione autonoma e isolano totalmente l’operatore dall’ambiente esterno) alle persone rimaste intrappolate nell’incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina permettendo loro di salvarsi. E’ accaduto questo mattina a Roma in Via Collatina. Anche una persona residente in uno degli appartamenti della scala è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. L’abitazione andata a fuoco è stata messa sotto sequestro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata