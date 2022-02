Roma, 15 feb. (LaPresse) – “Un messaggio per i giovani? Ci è successa una cosa che può essere la stessa anche se in maniera diversa. Siamo arrivati nella stessa situazione e nella stessa situazione ne siamo usciti con una cattiveria agonistica, con una voglia di dimostrare che siamo più forti di un intoppo. Ed è proprio questo il messaggio che anche a me stesso è passato, sapevo di avere un problema ma sapevo che saprei riuscito ad uscirne”. Così a LaPresse, Gregorio Paltrinieri, medaglia d’argento negli 800 m stile libero ai Giochi di Tokyo 2020, nel commentare l’impresa della discesista azzurar Sofa Goggia ai Giochi di Pechino. L’azzurro ottenne l’argento dopo aver contratto ad un mese dai Giochi la mononucleosi.

