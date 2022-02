Pechino (Cina), 15 feb. (LaPresse) – “Sono molto contenta della mia prestazione. La prima parte di gara non è stata così buona, poi mi sono detta di dover scendere e spingere. Sono così felice, non so cosa dire”. Lo ha detto Nadia Delago dopo aver conquistato il bronzo nella discesa libera olimpica ai Giochi di Pechino 2022. La sciatrice azzurra ha poi rivolto un pensiero alla sorella Nicol, che si è piazzata undicesima. “E’ così speciale essere qui insieme – ha ammesso – Fare le mie prime Olimpiadi con lei è incredibile. Ci aiutiamo a vicenda, sono grata di essere venuta qui insieme a lei”.

