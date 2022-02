Pechino (Cina), 15 feb. (LaPresse) – “Una grandissima Italia! Un risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste. Due medaglie che fanno la storia. Peccato per l’oro. Ci avevamo sperato. Sono felicissimo per Nadia che si è meritata questo bronzo. Non ci sono parole per l’argento di Sofia: considerando come è arrivata qui e come era la situazione fino a pochi giorni fa, la sua prestazione è encomiabile”. E’ questo il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò dopo l’argento di Goggia e il bronzo di Nadia Delago nella discesa olimpica femminile ai Giochi di Pechino 2022. “Con 13 medaglie adesso siamo al terzo posto di sempre nelle spedizioni italiani alle Olimpiadi invernali – ha ricordato – Allo Sci Alpino dico: ora cuore e testa per le prossime competizioni. Tra combinata, speciale e team event possiamo fare molto bene. Daje Italia Team!”.

