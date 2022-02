Milano, 15 feb. (LaPresse) – Una donna di 48 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno a Bollate, in provincia di Milano. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna è stata investita dal convoglio. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto anche forze dell’ordine e procura della Repubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata