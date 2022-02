Palermo, 15 feb (LaPresse) – Azzerata la famiglia mafiosa dei Lo Cicero di Adrano in provincia di Catania. Questa notte la squadra mobile etnea ha eseguito 21 misure cautelari in carcere nei confronti dei luogotenenti e degli affiliati al clan di Cristian Lo Cicero, già arrestato nei mesi scorsi. Secondo i magistrati della Dda di Catania Lo Cicero era riuscito a creare una terza famiglia mafiosa sul territorio pescando uomini sia dal clan degli Scalisi che dai Santangelo. Il gip contesta ai 21 indagati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, detenzione ai fini di spaccio, omicidio aggravato, detenzione e traffico di armi e ricettazione, tentata rapina aggravata, evasione e favoreggiamento personale al traffico di sostanze stupefacenti.

