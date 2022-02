Città del Vaticano, 15 feb. (LaPresse) – “Come dalla voce di Papa Francesco, dei Vescovi Italiani e di tante Conferenze Episcopali del nostro Continente, anche dal mio cuore di pastore si leva un invito e un grido, e una preghiera, per la richiesta di una soluzione pacifica alla crisi, che eviti morte e distruzione, riconoscendo a ogni popolo la doverosa autonomia. La guerra è sempre una sconfitta, non solo per i Paesi coinvolti ma per l’intera l’umanità, legata da un invisibile e solido vincolo di fratellanza. La guerra è una sconfitta dell’umano!”. Lo dice a LaPresse monsignor Santo Marcianò, vescovo ordinario militare per l’Italia, commentando la crisi tra Russia e Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata