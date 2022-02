Roma, 15 feb. (LaPresse) – Via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) a 6,3 miliardi di euro per investimenti su strade, ferrovie e infrastrutture idriche complementari e addizionali al Pnrr.

