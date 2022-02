San Vito dei Normanni (Brindisi), 15 feb. (LaPresse) – Una 27enne di San Vito dei Normanni (Brindisi) è morta per le ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto oggi attorno alle 6 sulla provinciale 30 che collega San Vito dei Normanni a San Michele Salentino (Brindisi). Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto che è finita contro un palo della luce. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri.

