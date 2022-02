Roma, 15 feb. (LaPresse) – “Il Parlamento per trent’anni non è riuscito a intervenire sulla giustizia. Con la riforma Cartabia sono stati fatti alcuni passi, ma la riforma complessiva deve farla il popolo sovrano”. Così il leader della, Lega Matteo Salvini, al punto stampa di stamattina davanti alla Corte Costituzionale in Piazza del Quirinale.

