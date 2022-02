Torino, 15 feb. (LaPresse) – “Ottima telefonata con il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Abbiamo affrontato il tema la sicurezza regionale e il potenziamento militare della #Russia in Ucraina e nei suoi dintorni, comprese le implicazioni sui mercati energetici. Ho ringraziato l’#Azerbaigian per avere aumentato le forniture di gas e per essere un fornitore di energia affidabile per l’Europa”. Così su Twitter il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

