Lisbona (Portogallo), 15 feb. (LaPresse) – Manchester City travolgente e quarti di finale di Champions League ormai ipotecati. Nell’andata degli ottavi, la formazione di Pep Guardiola ha travolto lo Sporting Lisbona 5-0 all’Estadio Josè Alvalade. Ad aprire le marcature Mahrez dopo sette minuti (gol convalidato dopo Var check), il raddoppio è di Bernardo Silva dieci minuti dopo. Al 32′ Foden firma il tris e ancora Bernardo Silva al 44′ realizza la quarta rete per gli inglesi. Nella ripresa arriva anche la ‘manita’, per opera di Sterling. Padroni di casa mai pericolosi. Il ritorno del 9 marzo a Manchester sarà poco più che una formalità per il City.

