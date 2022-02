Parigi (Francia), 15 feb. (LaPresse) – Il Psg si aggiudica in extremis il primo round di Champions League con il Real Madrid. Al Parco dei Principi, la rete di Mbappé in pieno recupero (94′) regala ai padroni di casa un successo meritato, per quanto fatto vedere in campo, nell’andata degli ottavi di finale. I parigini hanno anche sbagliato un calcio di rigore con Messi, che si è fatto parare la conclusione da Courtois (62′). Penalty assegnato da Orsato per intervento di Carvajal su Mbappè. Qualificazione apertissima, il ritorno è in programma a Madrid il 9 marzo.

