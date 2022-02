Roma, 14 feb. (LaPresse) – “La visita di Scholz a Kiev è accolta con entusiasmo e speranza”. Lo ha detto a LaPresse il consigliere parlamentare ucraino Mykola Volkivskyi, presidente della Prima Fondazione Internazionale per lo Sviluppo dell’Ucraina. “Prestiamo attenzione alla rotta: sia la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock che Scholz sono volati prima a Kiev e poi a Mosca. Macron invece ha fatto l’esatto contrario, dimostrando il suo vero potere in Europa e la sua volontà di risolvere la questione senza il coinvolgimento delle parti. Pertanto, per noi, la visita di Scholz rappresenta una speranza per convincere il cancelliere ad aumentare il lavoro diplomatico o l’assistenza alla difesa”, ha spiegato Volkivskyi, sottolineando che “mentre i tedeschi promettevano elmetti e assistenza sanitaria, noi chiedevamo loro 15.000 missili anticarro per difendere il nostro Stato”. Se i tentativi diplomatici falliranno, “dobbiamo ricevere la massima assistenza militare”, ha aggiunto il politologo. La visita di Scholz proseguirà a Mosca, “dove il leader del motore economico europeo farà dichiarazioni di natura eurocentrica. Speriamo quindi che la Germania svolga nuovamente il suo ruolo chiave. Berlino ha già contribuito a fermare la fase attiva della guerra nel 2014, ora chiediamo di prevenire una grande catastrofe europea nel 2022”, ha aggiunto Volkivskyi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata