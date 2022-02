Roma, 14 feb. (LaPresse) – “La situazione a Kiev è un po’ tesa, ma non ci sono partenze di massa dalla città, non c’è folla alle stazioni ferroviarie o agli aeroporti”. Lo ha detto a LaPresse il consigliere parlamentare ucraino Mykola Volkivskyi, presidente della Prima Fondazione Internazionale per lo Sviluppo dell’Ucraina, sottolineando però che “è possibile che il 16 febbraio”, data indicata dai funzionari occidentali per un possibile attacco russo, “la situazione generale cambi”. “In questo momento l’ansia non si è trasformata in panico”, ha aggiunto il politologo, sottolineando che “la situazione non è cambiata molto”, rispetto ai giorni scorsi, “ci stiamo tutti preparando e stiamo aspettando”.

