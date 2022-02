Roma, 14 feb. (LaPresse) – Roma “potrà dare slancio al processo negoziale, visto che i francesi hanno già esaurito le risorse della diplomazia”. Lo ha detto a LaPresse il consigliere parlamentare ucraino Mykola Volkivskyi, presidente della Prima Fondazione Internazionale per lo Sviluppo dell’Ucraina. “Possiamo solo aspettarci che la visita diplomatica di Luigi Di Maio “possa riavviare i negoziati, poiché l’Italia gode di un’autorità unica sia in Ucraina che in Russia”, ha affermato Volkivskyi, sottolineando che il ruolo di Roma nelle trattative non può essere sottovalutato. Riguardo alla decisione di consigliare ai cittadini italiani di lasciare il Paese, il politologo ha affermato che “l’Italia si comporta come la maggior parte dei paesi europei”, “non ne siamo molto contenti”, ma “diplomatici e politici stanno agendo secondo protocollo”.

