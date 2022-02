Roma, 14 feb. (LaPresse) – “Il corso per l’adesione alla Nato è sancito dalla Costituzione dell’Ucraina e anche trovare tecnicamente supporto per rimuoverlo dal documento sarà difficile. Potremmo vedere caos e proteste di massa nella società, accuse di tradimento contro politici e funzionari di governo”. Lo ha detto a LaPresse il consigliere parlamentare ucraino Mykola Volkivskyi, presidente della Prima Fondazione Internazionale per lo Sviluppo dell’Ucraina. “Ci viene offerto di rinunciare alla Crimea, al Donbass, all’appartenenza alle alleanze per non essere (probabilmente) attaccati in cambio”, ha aggiunto il politologo sottolineando che “fino a quando i problemi con il Donbass e la Crimea non saranno risolti, Mosca non riceverà alcuna garanzia da Kiev”.

