Roma, 14 feb. (LaPresse) – “Se la Russia dovesse violare di nuovo l’integrità territoriale dell’Ucraina, sappiamo cosa fare”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa congiunta con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. In caso di invasione, il leader ha annunciato “sanzioni di vasta portata ed efficaci”, in “coordinamento con gli alleati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata