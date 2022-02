Milano, 14 feb. (LaPresse) – “In viaggio per l’Ucraina. Oggi a Kiev e domani a Mosca porterò avanti i nostri colloqui sulla situazione ancora molto grave al confine dell’Ucraina”, ha scritto Scholz su Twitter, pubblicando una foto in cui sta per imbarcarsi sull’aereo. “A Kiev è importante per me esprimere la nostra continua solidarietà e sostegno all’Ucraina”, ha aggiunto Scholz.

