Washington (Usa), 14 feb. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin è “disposto a negoziare”. “Prima di tutto, il presidente Putin ha sempre chiesto negoziati e diplomazia”, ha detto Peskov alla Cnn. “E in realtà, ha avviato la questione delle garanzie di sicurezza per la Federazione Russa. E l’Ucraina – ha aggiunto – è solo una parte del problema, è una parte del più grande problema delle garanzie di sicurezza per la Russia e ovviamente il presidente Putin è disposto a negoziare”. All’inizio della giornata, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto a Putin di aver visto una “possibilità” per un dialogo diplomatico con l’Occidente riguardo le preoccupazioni per la sicurezza della Russia.

