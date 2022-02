Roma, 14 feb. (LaPresse) – “Un eventuale dispiegamento” di forze militari italiane “all’interno dei confini Nato a scopo dissuasivo non è un’operazione all’estero. Se questo diventa oggetto di un passaggio parlamentare si mette in crisi un uso che è stato consolidato per tutta la guerra fredda. Significa che la solidarietà atlantica diventa oggetto di negoziato parlamentare volta per volta e l’Italia non può fare diversamente rispetto agli altri alleati”. Lo spiega a LaPresse il professor Alessandro Politi direttore Nato Defense College Foundation. “Se si trattasse di dover entrare in Ucraina ovviamente le cose cambierebbero – aggiunge – ma fino a ora il Segretario generale della Nato ha sempre escluso l’invio di truppe in Ucraina”.

