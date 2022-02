Roma, 14 feb. (LaPresse) – “Draghi è molto realista e non ha ambizioni, anche solo verbali, di giocare il ruolo di mediatore. Il presidente del Consiglio sta lasciando parlare i protagonisti di questa crisi ovvero Putin, Biden e il cosiddetto triangolo di Weimar composto da Francia, Germania e Polonia”. Lo spiega a LaPresse il professor Alessandro Politi direttore della Nato Defense College Foundation. “Draghi – aggiunge – ha già raggiunto parzialmente il suo obiettivo ovvero che con le forniture di gas dalla Russia non ci siano problemi e poi segue la linea della Nato, la sua posizione non è certamente filo-russa”.

