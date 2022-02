Milano, 14 feb. (LaPresse) – La Russia non è pronta a impegnarsi in conversazioni infinite con Usa e Nato su questioni chiave di sicurezza che preoccupano Mosca, ma c’è una possibilità di accordo. È quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, al presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro a Mosca, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax sul suo sito. “Abbiamo già detto più di una volta che mettiamo in guardia da conversazioni senza fine su questioni che hanno bisogno di essere risolte adesso, tuttavia probabilmente, come capo del ministero degli Esteri, devo dire che c’è sempre una possibilità”, ha detto Lavrov.

