Roma, 14 feb. (LaPresse) – Il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante il loro colloquio telefonico, hanno convenuto che c’è ancora spazio per la diplomazia nella crisi ucraina. Lo ha riferito Downing Street. Il primo ministro e il presidente Biden si sono aggiornati a vicenda sulle recenti conversazioni avute con i leader mondiali e hanno convenuto che rimane aperta la via per la diplomazia e per la Russia di fare un passo indietro. “I leader hanno sottolineato che qualsiasi ulteriore incursione in Ucraina comporterebbe una crisi prolungata per la Russia, con danni di vasta portata sia per Mosca che per il mondo”, ha detto Downing Street.

