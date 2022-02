Milano, 14 feb. (LaPresse) – “Nel quadro della costante azione condotta dall’Italia per favorire l’allentamento della tensione ai confini fra Russia e Ucraina e per una soluzione diplomatica della crisi in atto, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio si recherà domani in missione a Kiev. Il ministro Di Maio ribadirà il pieno sostegno dell’Italia alla sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina, in stretto coordinamento con i partner Ue e alleati Nato. Al contempo, il ministro Di Maio confermerà il convinto appoggio italiano a ogni sforzo negoziale, anche nel quadro degli Accordi di Minsk e del Formato Normandia, al fine di preservare la stabilità e giungere a una composizione pacifica e duratura del confronto in corso”. Lo rende noto la Farnesina.

