Roma, 14 feb. (LaPresse) – Nessun problema si registra al momento per coloro che intendono lasciare l’Ucraina. A quanto si apprende da fonti ben informate, il deflusso dal paese sta procedendo in modo ordinato. Si registra inoltre ancora un’ampia disponibilità sui voli commerciali in uscita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata