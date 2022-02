Trento, 14 feb. (LaPresse) – Il massimo della pena consentita dal rito abbreviato: 19 anni e 4 mesi per l’omicidio e la violenza sessuale di Agitu Ideo Gudeta, l’allevatrice di capre di razza mochena fuggita dall’Etiopia per scampare alle persecuzioni, diventata simbolo di moderna emancipazione e uccisa a Frassilongo, nella trentina val dei Mocheni, il 28 dicembre di 2 anni fa. E’ la richiesta avanzata dal pubblico ministero Giovanni Benelli, in sede di rito alternativo davanti al gup Enrico Borrelli, nei confronti dell’assassino reo confesso Suleiman Adams, 31 anni del Ghana tutt’ora in carcere, a quel tempo collaboratore della vittima. La sentenza √® attesa in giornata.

