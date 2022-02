Milano, 14 feb. (LaPresse) – Bisogna “chiudere definitivamente la stagione dei tagli e aprire una grande stagione di investimenti per il Servizio sanitario nazionale. Insieme alle risorse, dobbiamo metterci le riforme. È una grande occasione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Nessuno è autosufficiente. Non ce la può fare – ha aggiunto – un governo a Roma, un’amministrazione regionale, un ateneo e un gruppo imprenditoriale. Se costruire un Servizio sanitario nazionale più forte è interesse di tutto il Paese, penso ci sia l’impegno di tutti. Non bastano le istituzioni da sole che pure devono lavorare insieme, ci vogliono i professionisti, gli ordini e le imprese. Serve un grande patto Paese: insieme questa sfida saremo in grado di vincerla”, ha concluso Speranza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata