Milano, 14 feb. (LaPresse) – Alla vigilia della decisione della Corte Costituzionale sui referendum cannabis ed eutanasia “c’è allarme perché leggo dalle cronache che c’è un rischio concreto che il referendum eutanasia e cannabis non siano ammessi dalla Corte Costituzionale e questo sarebbe grave, non tanto sui singoli temi, sui quali abbiamo ottenuto dei grandi risultati anche fuori dalle istituzioni, ma per la democrazia in generale”. Così Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ai microfoni di LaPresse dalla Stazione Centrale di Milano in partenza per Roma precisando che “una nuova stagione referendaria su tutti i temi sarebbe un’occasione per ricollegare le istituzioni alla società. Se questa occasione non ci fosse, i contraccolpi sarebbero negativi”.

