Pechino (Cina), 14 feb. (LaPresse/AP) – Kamila Valieva ha ricevuto il via libera per partecipare alla gara individuale femminile di pattinaggio di figura ai Giochi di Pechino 2022. Lo ha stabilito il Tas, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, che ha respinto il ricorso d’urgenza presentato dal Cio. La pattinatrice russa 15enne, favorita per l’oro olimpico nella gara al via domani, è risultata positiva a un test antidoping effettuato a dicembre, prima delle Olimpiadi.

