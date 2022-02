Milano, 14 feb. (LaPresse) – Un nuovo grave incidente ha coinvolto un monopattino elettrico a Milano, dove ieri in tarda serata uno scontro tra una moto e un monopattino ha causato un morto e un ferito grave a Trezzano sul Naviglio. L’incidente, secondo quanto confermato dai carabinieri intervenuti sul posto, è accaduto in via Da Vinci, quando un motociclista si è scontrato con un uomo a bordo di un monopattino. Nulla da fare per quest’ultimo, morto sul colpo, mentre il centauro è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda in codice rosso.

