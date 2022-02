Milano, 14 feb. (LaPresse) – “Non c’è stato nessun momento di scambio” tra la famiglia di Gabriele Cagliari e i magistrati del pool di Mani Pulite dopo il suicidio dell’ex presidente dell’Eni, che si tolse la vita a San Vittore il 10 luglio 1993 dopo 134 giorni carcere. Cagliari in quei giorni era stato interrogato per le inchieste Eni, Eni Sai ed Enimont, per la quale non venne mai indagato. La sua morte così tragica è stata vissuta con grande rammarico da investigatori e inquirenti che in quel momento stava indagando su di lui. “Il dottor Francesco Greco è stato l’ultimo ad interrogare mio padre – ha ricordato Stefano cagliari, che ha raccolto lettere e altri documenti nel libro ‘Storia di mio pdre’ – . Il 15 di luglio era stato interrogato dal pm Fabio De Pasquale, che promise gli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta Eni-Sai. Il giorno successivo ad interrogarlo fu Greco nell’ambito dell’inchiesta Enimont, nella quale non era ancora indagato. Leggendo l’interrogatorio, lui dice già tutto. Non si capisce a quel punto che senso potesse avere tenerlo dentro”, ha ricordato il figlio Stefano. “Mi fa piacere che a distanza di 30 anni chi allora indagava si sia reso conto di aver fatto qualche errore”, ha concluso Stefano Cagliari.

