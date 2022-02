Roma, 14 feb. (LaPresse) – “Continuamo a monitorare attentamente la situazione politica interna” in Libia e “invitiamo tutti gli attori libici ad agire con la massima trasparenza, correttezza e inclusività nell’interesse del Paese e della sua unità e stabilità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa al termine dell’incontro con il ministro degli Esteri del Qatar Sheikh Mohammed Al Thani alla Farnesina. Con il Qatar “siamo d’accordo sull’importanza di mantenere l’unità di intenti dei Paesi più imnpegnati per la stabilizzazione della Libia a sostegno di un processo politico a guida libica, facilitato dall’Onu, che consenta di realizzare le aspirazioni democratiche del popolo mantenendo ben salda la prospettiva elettorale”, ha aggiuto Di Maio.

