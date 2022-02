Milano, 14 feb. (LaPresse) – Grave incidente stradale a Mazzano, nel Bresciano, lungo la Ss45bis all’altezza del chilometro 51 dove un camion si è scontrato frontalmente con un furgone. Deceduti sul colpo l’autista del furgone e uno dei passeggeri: gravissima l’altra persona che viaggiava sul furgone, un uomo di circa 48 anni, portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Ferito anche il conducente del camion, portato in codice gialli per trauma cranica al Poliambulanza di Brescia. Sul posto, oltre ai soccorsi e i vigili del fuoco, anche la polizia stradale.

