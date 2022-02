Roma, 14 feb. (LaPresse) – Le forze dell’ordine monitorano i punti nevralgici del centro di Roma dove nel pomeriggio è in programma una manifestazione ‘No Green pass’. Oltre al Circo Massimo, luogo autorizzato per tenere il sit-in, un gruppo di persone si trova al momento in piazza Venezia dove è sorvegliato dagli agenti. La situazione è tranquilla e non si segnalano criticità per la viabilità.

